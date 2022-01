Un compleanno all'insegna della rinascita per pasta Barilla, che cambia look e texture, ma nel rispetto della tradizione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non si allarmino i tradizionalisti, nessuno ha intenzione di cambiare la vostra pasta preferita, anche se in occasione dei 145 anni dalla sua nascita a Parma, pasta Barilla ha annunciato alcune importanti novità. Con un evento globale in diretta streaming, il colosso della pasta italiana più conosciuta al mondo ha fatto sapere che nel 2022 cambieranno alcune cose. E tutte per il meglio. Nuovo look per la pasta Barilla Barilla, il Nuovo Logo 2022 La prima cosa che noteremo sugli scaffali di alimentari e supermercati sarà il nuovo pacco di pasta. Il colore azzurro che negli ultimi 2 anni era stato scelto per segnalare l’utilizzo in Italia di grani 100% locali, tornerà al classico blu ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non si allarmino i tradizionalisti, nessuno ha intenzione dire la vostrapreferita, anche se in occasione dei 145 anni dalla sua nascita a Parma,ha annunciato alcune importanti novità. Con un evento globale in diretta streaming, il colossoitaliana più conosciuta al mondo ha fatto sapere che nel 2022 cambieranno alcune cose. E tutte per il meglio. Nuovoper la, il Nuovo Logo 2022 La prima cosa che noteremo sugli scaffali di alimentari e supermercati sarà il nuovo pacco di. Il colore azzurro che negli ultimi 2 anni era stato scelto per segnalare l’utilizzo in Italia di grani 100% locali, tornerà al classico blu ...

