Un adolescente su 4 ha sintomi depressione da Covid (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Covid pesa anche sulla salute mentale , soprattutto fra giovanissimi : l'incidenza di depressione e ansia fra adolescenti è infatti r addoppiata rispetto a prima della pandemia . Una ricerca, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilpesa anche sulla salute mentale , soprattutto fra giovanissimi : l'incidenza die ansia fra adolescenti è infatti r addoppiata rispetto a prima della pandemia . Una ricerca, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid. Sarebbero raddoppiati casi in 2 anni. Per gli esperti c'è u… - MediasetTgcom24 : Un adolescente su 4 ha sintomi depressione da Covid #covid #italia - montanariluca21 : RT @Agenzia_Ansa: Un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid. Sarebbero raddoppiati casi in 2 anni. Per gli esperti c'è una cri… - tizianasullalun : RT @MediasetTgcom24: Un adolescente su 4 ha sintomi depressione da Covid #covid #italia - stammiLontano : RT @Agenzia_Ansa: Un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid. Sarebbero raddoppiati casi in 2 anni. Per gli esperti c'è una cri… -