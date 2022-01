Ued, Gemma Galgani illusa da Massimiliano: finisce prima di cominciare (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra i momenti più interessanti della puntata di Uomini e Donne del 26 gennaio c'è quello che vede protagonista Gemma Galgani. La dama ha iniziato a frequentare Massimiliano ed era tutta contenta per l'incontro che si era tenuto. Peccato, però, che ha dovuto incassare un due di picche decisamente amaro e questo per via dell'illusione che il cavaliere le ha regalato! Uomini e Donne, Gemma offre un massaggio al polpaccio a Massimiliano Da quando Gemma ha conosciuto Massimiliano si è trasformata, mettendo in risalto le sue qualità fisiche che ha ottenuto grazie alla chirurgia. Se Tina ha avuto qualcosa da ridire a tal proposito, il pubblico di UeD l'ha applaudita, apprezzando come si metta in gioco alla sua età senza lasciarsi fermare da niente. Maria De Filippi ha ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra i momenti più interessanti della puntata di Uomini e Donne del 26 gennaio c'è quello che vede protagonista. La dama ha iniziato a frequentareed era tutta contenta per l'incontro che si era tenuto. Peccato, però, che ha dovuto incassare un due di picche decisamente amaro e questo per via dell'illusione che il cavaliere le ha regalato! Uomini e Donne,offre un massaggio al polpaccio aDa quandoha conosciutosi è trasformata, mettendo in risalto le sue qualità fisiche che ha ottenuto grazie alla chirurgia. Se Tina ha avuto qualcosa da ridire a tal proposito, il pubblico di UeD l'ha applaudita, apprezzando come si metta in gioco alla sua età senza lasciarsi fermare da niente. Maria De Filippi ha ...

