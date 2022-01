Udienza Generale | come fare quando i nostri figli sono fonte di preoccupazioni?

SkyTG24 : Papa Francesco: 'I genitori non condannino i figli gay' - RemigioRuberto : #PapaFrancesco Scritto da: Remigio Ruberto La catechesi di Papa Francesco nell’Udienza Generale del 26 gennaio 20… - acistampa : Durante i saluti in lingua italiana nell'udienza generale di oggi Papa Francesco ricorda le vittime dell'Olocausto… - fabiolabrignone : RT @SkyTG24: Queste le parole del #Papa nell'udienza generale - misiagentiles : RT @SkyTG24: Queste le parole del #Papa nell'udienza generale -

Ultime Notizie dalla rete : Udienza Generale

Lo ha detto il Papa nell'al termine della quale ha invitato "a pregare per la pace in Ucraina". "Chiediamo con insistenza al Signore che quella terra possa veder fiorire la ...... fatto in tutte le lingue, ha concluso l'di oggi. 'Domani - le sue parole - si celebra la Gionata internazionale per le vittime dello sterminio nazista. E' necessario ricordare lo ...Durante i saluti in lingua italiana nell'udienza generale di oggi il Papa ricorda le vittime dell'Olocausto e prega per la pace in Ucraina. Tutto il mondo oggi pregherà per l'Ucraina, proprio come ha ...Le parole di Bergoglio durante l’udienza generale del mercoledì: “Non bisogna nascondersi dietro a un atteggiamento condannatorio” ...