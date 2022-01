Ucraina, Putin sterzerà. Prima di schiantarsi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pur nella sua oggettiva gravità, la situazione attuale in Ucraina si potrebbe definire con la frase “nulla di nuovo sotto il sole”. Vladimir Putin ci ha abituato ad azioni di forza al di fuori dei propri confini quando i problemi interni del suo Paese lo mettono in difficoltà, a dimostrazione di come la politica internazionale non si possa comprendere a fondo se non alla luce delle dinamiche interne dei vari Paesi. Ad ogni discesa del suo indice di popolarità, il presidente russo reagisce mostrando i muscoli al di fuori dei propri confini, per riacquistare credito da parte dei propri cittadini, facendo leva sull’orgoglio nazionalista del proprio popolo. Accadde nel 2008 con l’occupazione di due province della Georgia, l’Abkhazia e il Sud Ossezia, tuttora sotto il controllo militare russo. Successivamente, in reazione agli eventi di piazza Maidan a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pur nella sua oggettiva gravità, la situazione attuale insi potrebbe definire con la frase “nulla di nuovo sotto il sole”. Vladimirci ha abituato ad azioni di forza al di fuori dei propri confini quando i problemi interni del suo Paese lo mettono in difficoltà, a dimostrazione di come la politica internazionale non si possa comprendere a fondo se non alla luce delle dinamiche interne dei vari Paesi. Ad ogni discesa del suo indice di popolarità, il presidente russo reagisce mostrando i muscoli al di fuori dei propri confini, per riacquistare credito da parte dei propri cittadini, facendo leva sull’orgoglio nazionalista del proprio popolo. Accadde nel 2008 con l’occupazione di due province della Georgia, l’Abkhazia e il Sud Ossezia, tuttora sotto il controllo militare russo. Successivamente, in reazione agli eventi di piazza Maidan a ...

