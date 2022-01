Ucraina, la risposta della Nato alla Russia: «Siamo preparati al peggio. Kiev è libera di scegliersi gli alleati» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «La Nato ha consegNato alla Russia le risposte scritte che ha chiesto». È quanto confermato dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa all’indomani del vertice tra Nato e Stati Uniti sulla crisi in corso in Ucraina. La Nato, stando alle dichiarazioni di Stoltenberg, ha offerto alla Russia la possibilità di avviare un «percorso diplomatico», sollecitando un incontro congiunto tra Nato e Russia, «perché ci sono punti, nella ricca agenda, su cui si può lavorare solo insieme». «Naturalmente mentre speriamo e lavoriamo per una buona soluzione, una de-escalation, Siamo anche preparati al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Laha consegle risposte scritte che ha chiesto». È quanto confermato dal segretario generale, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa all’indomani del vertice trae Stati Uniti sulla crisi in corso in. La, stando alle dichiarazioni di Stoltenberg, ha offertola possibilità di avviare un «percorso diplomatico», sollecitando un incontro congiunto tra, «perché ci sono punti, nella ricca agenda, su cui si può lavorare solo insieme». «Naturalmente mentre speriamo e lavoriamo per una buona soluzione, una de-escalation,ancheal ...

