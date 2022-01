Ucraina | la Nato grida al lupo al lupo e intanto fa la guerra alla Russia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da parecchi giorni ci sentiamo dire che lasta per invadere l’e che quindi i paesi democratici debbono intervenire per impedire questo atto barbarico. Che cosa sta succedendo veramente? Che gli Usa e la Gran Bretagna, tirandosi dietro lae quindi l’Unione Europea, stanno mettendo a rischio la pace del mondo con una incredibile opera di aggressione economica, militare e politica nei confronti della. Quali sono i passi di questa aggressione? In primo luogo il continuorgamento dellaad est, prevedendo che anche l’entri a far parte organicamente dellae quindi possa diventare sede di tutto l’armamentario nucleare della. E’ bene ricordare due cose:1) Quando Cuba chiese di poter ...