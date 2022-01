Ucraina, gli Usa preparano ‘la madre di tutte le sanzioni’: nel mirino anche Putin. Mosca: “Distruggerebbe le relazioni con l’Occidente” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gli Stati Uniti stanno preparando quella che è già stata ribattezzata “la madre di tutte le sanzioni”. Un piano per colpire economicamente la Russia in caso di una nuova invasione dell’Ucraina che, sperano a Washington, funzioni soprattutto da deterrente contro una possibile azione militare. La bozza su cui sono partiti i negoziati è stata presentata dal presidente della commissione Esteri del Senato, Bob Menendez, e autorizza Joe Biden a colpire funzionari e istituzioni finanziarie con misure drastiche. E potrebbe raggiungere anche Vladimir Putin in persona. Un’ipotesi, questa, che ha scatenato la dura reazione del Cremlino, con il suo portavoce Dmitry Peskov che ha avvertito: in caso di sanzioni al presidente, queste risulteranno “politicamente dolorose” e “distruttive” per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gli Stati Uniti stanno preparando quella che è già stata ribattezzata “ladile sanzioni”. Un piano per colpire economicamente la Russia in caso di una nuova invasione dell’che, sperano a Washington, funzioni soprattutto da deterrente contro una possibile azione militare. La bozza su cui sono partiti i negoziati è stata presentata dal presidente della commissione Esteri del Senato, Bob Menendez, e autorizza Joe Biden a colpire funzionari e istituzioni finanziarie con misure drastiche. E potrebbe raggiungereVladimirin persona. Un’ipotesi, questa, che ha scatenato la dura reazione del Cremlino, con il suo portavoce Dmitry Peskov che ha avvertito: in caso di sanzioni al presidente, queste risulteranno “politicamente dolorose” e “distruttive” per le ...

