Ucraina, dalla “valigia d’emergenza” al “cosa fare durante un bombardamento”: Kiev distribuisce un manuale di sopravvivenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “L’aggressività russa non è limitata alla presenza fisica delle forze di occupazione. Il nemico effettua attacchi a livello di informazioni cercando di indebolire la nostra capacità di resistere”. È quanto si legge in un documento pdf che negli ultimi giorni il ministero della Cultura ucraino ha iniziato a distribuire ai suoi cittadini, una specie di manuale di sopravvivenza che spiega il da farsi “in caso di attacco”. Si tratta di “un documento ricco, sono diverse pagine scritte in ucraino con molte informazioni e poche illustrazioni” per indicare “dove trovare riparo” in caso di guerra, “quali sono i documenti da preparare” per una fuga, “cosa mettere dentro la valigia” da tenere pronta. Lo racconta all’Adnkronos l’imprenditore italiano Alberto De Marco, che da sei anni vive e lavora a Kiev, dove si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “L’aggressività russa non è limitata alla presenza fisica delle forze di occupazione. Il nemico effettua attacchi a livello di informazioni cercando di indebolire la nostra capacità di resistere”. È quanto si legge in un documento pdf che negli ultimi giorni il ministero della Cultura ucraino ha iniziato a distribuire ai suoi cittadini, una specie didiche spiega il da farsi “in caso di attacco”. Si tratta di “un documento ricco, sono diverse pagine scritte in ucraino con molte informazioni e poche illustrazioni” per indicare “dove trovare riparo” in caso di guerra, “quali sono i documenti da preparare” per una fuga, “mettere dentro la” da tenere pronta. Lo racconta all’Adnkronos l’imprenditore italiano Alberto De Marco, che da sei anni vive e lavora a, dove si ...

