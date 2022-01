Ucraina, amb.Usa: Italia fondamentale per avere unica voce con Mosca (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Fino a lunedì sera, quando il Presidente Biden ha parlato con i leader europei, tra cui il Presidente Draghi, abbiamo lavorato in stretto contatto con i nostri alleati e partner per garantire che si ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Fino a lunedì sera, quando il Presidente Biden ha parlato con i leader europei, tra cui il Presidente Draghi, abbiamo lavorato in stretto contatto con i nostri alleati e partner per garantire che si ...

Advertising

ItalyMFA : Il Sottosegretario @bendellavedova ha incontrato alla Farnesina l'Amb. ucraino in ???? Yaroslav Melnyk. Focus su rela… - giovadavoli : RT @ItalyMFA: Il Sottosegretario @bendellavedova ha incontrato alla Farnesina l'Amb. ucraino in ???? Yaroslav Melnyk. Focus su relazioni bila… - bendellavedova : RT @ItalyMFA: Il Sottosegretario @bendellavedova ha incontrato alla Farnesina l'Amb. ucraino in ???? Yaroslav Melnyk. Focus su relazioni bila… - Basarab_ : RT @ItalyMFA: Il Sottosegretario @bendellavedova ha incontrato alla Farnesina l'Amb. ucraino in ???? Yaroslav Melnyk. Focus su relazioni bila… - MauroGiubileo : RT @ItalyMFA: Il Sottosegretario @bendellavedova ha incontrato alla Farnesina l'Amb. ucraino in ???? Yaroslav Melnyk. Focus su relazioni bila… -