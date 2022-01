Ucraina, 3 imprese si sfilano dall’incontro tra aziende italiane e Putin. Cremlino: “Dal governo Draghi nessuno stop all’iniziativa” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per ora resta confermato il video incontro di questo pomeriggio tra il presidente russo Vladimir Putin e i dirigenti delle principali aziende italiane (molte delle quali partecipate dal Tesoro) per discutere dello sviluppo delle relazioni economiche. Per ora sono solo tre le imprese che si sono sfilate. Poco fa Putin ha affermato che la Russia considera l’Italia come “uno dei suoi principali partner economici“. La Russia, ha aggiunto il presidente, è “un affidabile fornitore di risorse energetiche ai consumatori italiani”. Organizzato lo scorso novembre dalla camera di Commercio italo – russa presieduta da Vincenzo Trani, , a quanto pare il ministero degli Esteri ne era totalmente all’oscuro, il vertice cade in un momento delicatissimo viste le evoluzioni della situazione in Ucraina. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per ora resta confermato il video incontro di questo pomeriggio tra il presidente russo Vladimire i dirigenti delle principali(molte delle quali partecipate dal Tesoro) per discutere dello sviluppo delle relazioni economiche. Per ora sono solo tre leche si sono sfilate. Poco faha affermato che la Russia considera l’Italia come “uno dei suoi principali partner economici“. La Russia, ha aggiunto il presidente, è “un affidabile fornitore di risorse energetiche ai consumatori italiani”. Organizzato lo scorso novembre dalla camera di Commercio italo – russa presieduta da Vincenzo Trani, , a quanto pare il ministero degli Esteri ne era totalmente all’oscuro, il vertice cade in un momento delicatissimo viste le evoluzioni della situazione in. ...

Advertising

LiaQuartapelle : La politica estera ita verso la Russia non può essere guidata solo da interessi commerciali, in particolare modo or… - eziomauro : Ucraina, polemica sul summit di Putin con le imprese italiane. Manovre di Mosca in Crimea e nel Sud della Russia.… - Emrys77 : RT @_DAGOSPIA_: LE IMPRESE ITALIANE NON SI FANNO TANTE FISIME SULL’UCRAINA – LA VIDEOCONFERENZA DI PUTIN CON I BIG D - Roky99760738 : RT @StefanoPutinati: A proposito di Ucraina, ma non è oggi che Vladimir incontra il gotha delle nostre imprese? - MichelaCalculli : RT @LiaQuartapelle: La politica estera ita verso la Russia non può essere guidata solo da interessi commerciali, in particolare modo ora, c… -