Tv italiana sotto choc, sono minuti di apprensione per i fan: “In fin di vita” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vittorio Cecchi Gori è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sono apparse inizialmente particolarmente gravi e dovute al Covid, da cui ormai il produttore cinematografico era però guarito. Ma ora sembrerebbe essere passato il peggio per Vittorio Cecchi Gori. Sebbene negativo al virus, l'ex patron della Fiorentina, che in passato ha avuto problemi di salute, ha avuto bisogno di essere urgentemente ricoverato per complicazioni polmonari. "Ho solo una polmonite, niente Covid che in realtà ho già avuto e ne sono guarito": così, con voce squillante, Vittorio Cecchi Gori avrebbe risposto al telefono all'agenzia ANSA, dall'ospedale. "sono sereno: il fatto è che a 80 anni ci si indebolisce, mi danno l'ossigeno, ma niente Covid", avrebbe specificato. Succeduto al padre Mario nella ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vittorio Cecchi Gori è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni, a quanto si apprende,apparse inizialmente particolarmente gravi e dovute al Covid, da cui ormai il produttore cinematografico era però guarito. Ma ora sembrerebbe essere passato il peggio per Vittorio Cecchi Gori. Sebbene negativo al virus, l'ex patron della Fiorentina, che in passato ha avuto problemi di salute, ha avuto bisogno di essere urgentemente ricoverato per complicazioni polmonari. "Ho solo una polmonite, niente Covid che in realtà ho già avuto e neguarito": così, con voce squillante, Vittorio Cecchi Gori avrebbe risposto al telefono all'agenzia ANSA, dall'ospedale. "sereno: il fatto è che a 80 anni ci si indebolisce, mi danno l'ossigeno, ma niente Covid", avrebbe specificato. Succeduto al padre Mario nella ...

