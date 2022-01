“Tre Sorelle”, da domani su Prime Video il nuovo film di Enrico Vanzina (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 27 gennaio esce su Prime Video l’ultimo film di Enrico Vanzina Tre Sorelle, una commedia tutta al femminile interpretata da Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano, con la partecipazione straordinaria di Luca Ward. Il film, prodotto da New International in collaborazione con RTI e Prime Video, è reduce dal successo ottenuto a Capri Hollywood dove è stato proiettato in anteprima, ed è un racconto ironico, tagliente e romantico sulla forza e le fragilità di tre donne che si ritrovano a dover fare i conti con le proprie vite. Tre Sorelle, trama e scheda tecnica del nuovo film di Enrico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 27 gennaio esce sul’ultimodiTre, una commedia tutta al femminile interpretata da Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano, con la partecipazione straordinaria di Luca Ward. Il, prodotto da New International in collaborazione con RTI e, è reduce dal successo ottenuto a Capri Hollywood dove è stato proiettato in anteprima, ed è un racconto ironico, tagliente e romantico sulla forza e le fragilità di tre donne che si ritrovano a dover fare i conti con le proprie vite. Tre, trama e scheda tecnica deldi...

