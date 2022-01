Transizione energetica - Ecco perché le Case europee rallentano l'addio all'endotermico (Di giovedì 27 gennaio 2022) Piede sul freno. Fino a ieri era una corsa a dichiarare le date del passaggio definitivo alle zero emissioni. Ma da un po' di settimane, sulla Transizione elettrica, si moltiplicano i distinguo nelle esternazioni dei grandi costruttori. E se pure da Wolfsburg arrivano dei segnali di prudenza sui tempi, sulle modalità e persino sull'opportunità dell'abbandono dei motori termici, vuol dire che nelle grandi strategie qualcosa sta cambiando. Un allineamento di segnali non casuale. Posizione non isolata. Carlos Tavares, quasi nello stesso momento, ha ribadito la sua visione: Con il mix energetico dell'Europa, un veicolo elettrico deve percorrere 70 mila chilometri prima di compensare l'impronta di CO2 creata dalla fabbricazione della batteria. Alla fine, è meglio accettare auto ibride termiche molto efficienti, in modo che l'auto rimanga accessibile, o è necessario avere ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 27 gennaio 2022) Piede sul freno. Fino a ieri era una corsa a dichiarare le date del passaggio definitivo alle zero emissioni. Ma da un po' di settimane, sullaelettrica, si moltiplicano i distinguo nelle esternazioni dei grandi costruttori. E se pure da Wolfsburg arrivano dei segnali di prudenza sui tempi, sulle modalità e persino sull'opportunità dell'abbandono dei motori termici, vuol dire che nelle grandi strategie qualcosa sta cambiando. Un allineamento di segnali non casuale. Posizione non isolata. Carlos Tavares, quasi nello stesso momento, ha ribadito la sua visione: Con il mix energetico dell'Europa, un veicolo elettrico deve percorrere 70 mila chilometri prima di compensare l'impronta di CO2 creata dalla fabbricazione della batteria. Alla fine, è meglio accettare auto ibride termiche molto efficienti, in modo che l'auto rimanga accessibile, o è necessario avere ...

