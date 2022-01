Tragedia immane, prima uccide i familiari poi si toglie la vita: una carneficina senza precedenti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La drammatica vicenda è avvenuta questa mattina in provincia di Agrigento. Licata, Angelo Tardino uccide quattro familiari. L’uomo, di 48 anni ha sparato con una pistola detenuta legalmente, uccidendo prima… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La drammatica vicenda è avvenuta questa mattina in provincia di Agrigento. Licata, Angelo Tardinoquattro. L’uomo, di 48 anni ha sparato con una pistola detenuta legalmente,ndo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

BaldinoVittoria : Esprimo il mio cordoglio alla famiglia dello studente deceduto oggi a Lauzacco. Perdere la vita a 18 anni durante l… - LaPePaola1 : @nononono0039 @petunianelsole Assolutamente no,credo che sia una tragedia immane,un dolore insopportabile...... - Dondolino72 : RT @ldibartolomei: Questa volta non c'è Montalbano e quello che è avvenuto a #Licata è tutto vero: l'ennesima tragedia immane perpetrata an… - poderano : @Claudio63198167 @MT_Meli_ @VALE24464951 @am_libera67 La do io che difendo una tragedia immane,la storia? Io che ce… - ldibartolomei : Questa volta non c'è Montalbano e quello che è avvenuto a #Licata è tutto vero: l'ennesima tragedia immane perpetra… -