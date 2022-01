Tragedia di Licata, Tardino ha tentato il suicidio mentre era al telefono coi carabinieri. Morto in ospedale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è sparato mentre era al telefono coi carabinieri. Angelo Tardino, l’uomo di 48 anni che ha sterminato la famiglia a Licata uccidendo il fratello, la cognata e due nipotini di 15 e 11 anni, dopo... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è sparatoera alcoi. Angelo, l’uomo di 48 anni che ha sterminato la famiglia auccidendo il fratello, la cognata e due nipotini di 15 e 11 anni, dopo...

Advertising

Dondolino72 : RT @ldibartolomei: Questa volta non c'è Montalbano e quello che è avvenuto a #Licata è tutto vero: l'ennesima tragedia immane perpetrata an… - RistagnoAnna : RT @francescagraz1: Licata, strage dopo lite familiare: 5 morti tra cui un bambino. A sparare sarebbe stato un uomo, che dopo essere fuggit… - tg2rai : #Sicilia, strage familiare a #Licata. Un uomo ha ucciso fratello, cognata e nipoti di 11 e 15 anni. Poi si è tolto… - comunicalonews : “Esprimo costernazione e dolore per la tragedia che si è consumata in un appartamento di via Riesi a Licata e che… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Licata, strage dopo lite familiare: 5 morti tra cui un bambino. A sparare sarebbe stato un uomo, che dopo essere fuggit… -