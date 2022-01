Torre del Lago | minaccia gli ospiti con la motosega Denunciato e ricoverato in psichiatria

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Avrebbe allontana due suoicon la, perchè questi, secondo una prima ricostruzione dei fatti, non sarebbero voluti andar via. L'uomo, 59 anni, originario di Pisa, è statodalla polizia peraggravata e per violazioni circa la custodia delle armi, dopo che accertamenti hanno fatto emergere che l'uomo deteneva nell'abitazione della madre tre fucili, due pistole e numerosi coltelli L'articolo proviene da Firenze Post.