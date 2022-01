Torino | fatta per Seck della Spal | dettagli

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilchiude per l’arrivo di Dembadalla: Vagnati lo conosce e lo ha voluto a tutti i costi Ildopo aver preso Pellegri, chiude per un altro colpo in prospettiva. Si tratta di Demba. Il diesse Vagnati ha chiuso l’operazione con gli estensi sulla cifra di 4 milioni di euro. Il classe 2001 pronto ad una nuova avventura. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

chedisagio : Operazione fatta. Forza @bariccoale!! - sysmedia68 : RT @chedisagio: Operazione fatta. Forza @bariccoale!! - psb_original : Calciomercato Spal - E' fatta per la cessione di Demba Seck al Torino: le ultime #SerieB - sgrimoldi : RT @chedisagio: Operazione fatta. Forza @bariccoale!! - carlamartamari : RT @chedisagio: Operazione fatta. Forza @bariccoale!! -

Ultime Notizie dalla rete : Torino fatta

La musica èper tutti, come il sole e l'aria. Là dove si nega a degli esseri umani questa ... prima diventa maestro di coro delle sinagoghe di Milano,, Firenze e, sempre a Milano, della ...A 22 - 23 anni Emma Marrone si autoproduce un disco a, ma era difficile entrare nel circuito ... Non si è maila domanda ' perché proprio a me ?'. 'Non mi è mai successo', ha raccontato. ...Tuija Hyyrynen ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Juventus Tv. Queste le sue parole. La gara con la Fiorentina: "E' stata molto difficile per noi. Non ...ROMA, 26 GEN - Dusan VLAHOVIC è sempre più bianconero, e quando l'affare verrà definito in ogni suo dettaglio (manca ancora l'accordo fra la Juve e gli agenti del giocatore relativo alle commissioni) ...