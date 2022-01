Torino, ecco Pellegri: arrivato in città per le visite mediche – VIDEO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Comincia l'avventura al #Torino di #Pellegri. L'attaccante è arrivato in città per svolgere le visite mediche pic.twitter.com/PnH9uCoSqK— CalcioNews24.com (@CalcioNews24) January 26, 2022 Pietro Pellegri è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche – VIDEO (Dal nostro inviato) – Comincia l’avventura al Torino di Pietro Pellegri. L’attaccante, che ha giocato la prima parte di questa stagione al Milan, è arrivato questa mattina in città per svolgere le visite mediche. Insieme a lui, anche il papà Marco. Pellegri già oggi dovrebbe aggregarsi alla squadra e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Comincia l'avventura al #di #. L'attaccante èinper svolgere lepic.twitter.com/PnH9uCoSqK— CalcioNews24.com (@CalcioNews24) January 26, 2022 Pietroper svolgere le(Dal nostro inviato) – Comincia l’avventura aldi Pietro. L’attaccante, che ha giocato la prima parte di questa stagione al Milan, èquesta mattina inper svolgere le. Insieme a lui, anche il papà Marco.già oggi dovrebbe aggregarsi alla squadra e ...

Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Paganese, dal Torino ecco Christian Celesia - TuttoMercatoWeb : #Torino, ecco Pietro #Pellegri: visite mediche per l'attaccante che già in giornata potrebbe aggregarsi ai nuovi co… - GruppoAbele : Presto! Sono le ultime ore per partecipare ai progetti di #serviziocivile al #GruppoAbele. Termine ultimo per l'in… - junews24com : Vlahovic Juve, c'è il giorno delle visite mediche! Ecco quando sbarca a Torino - - ricordosospeso : RT @ESCitanews: Ecco la chiave ?? che la città di Rotterdam cosegnerà a quella di Torino #Eurovision2022 #ESCita #ESC2022 @openrotterdam ?? @… -