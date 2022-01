Torino, è fatta per il nuovo centrocampista: i dettagli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non solo Pietro Pellegri. Il Torino è pronto a chiudere un nuovo colpo di mercato: si tratta di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 in arrivo dall’Empoli. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, il nazionale Under 21 arriva a titolo definitivo con la formula di un prestito oneroso da un milione di euro e un obbligo di riscatto da 9 milioni. Per il giocatore stipendio da 600mila euro a stagione. Il club di Urbano Cairo è riuscito così ad anticipare la concorrenza delle big del campionato e ad assicurarsi uno dei prospetti migliori della Serie A nel suo ruolo. Ora sta a Ivan Juric valutarne l’impiego: probabile che Ricci, almeno inizialmente, diventi il vice Lukic, con il serbo che al momento appare insostituibile nello scacchiere tattico dei piemontesi. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non solo Pietro Pellegri. Ilè pronto a chiudere uncolpo di mercato: si tratta di Samuele Ricci,classe 2001 in arrivo dall’Empoli. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, il nazionale Under 21 arriva a titolo definitivo con la formula di un prestito oneroso da un milione di euro e un obbligo di riscatto da 9 milioni. Per il giocatore stipendio da 600mila euro a stagione. Il club di Urbano Cairo è riuscito così ad anticipare la concorrenza delle big del campionato e ad assicurarsi uno dei prospetti migliori della Serie A nel suo ruolo. Ora sta a Ivan Juric valutarne l’impiego: probabile che Ricci, almeno inizialmente, diventi il vice Lukic, con il serbo che al momento appare insostituibile nello scacchiere tattico dei piemontesi. Thomas Cambiaso

