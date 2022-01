Tor Sapienza, sgomberato edificio occupato da 20 anni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – Questa mattina su impulso dell’assessorato alla Casa della Regione Lazio, Ater Roma, coadiuvata dalla Polizia Municipale di Roma Capitale e dai servizi sociali, ha liberato un’occupazione abusiva, che durava da oltre 20 anni, di un’ala della “stecca” di Tor Sapienza in via Giorgio Morandi. Il processo è partito circa 9 mesi fa con l’incontro e l’ascolto dei residenti e ha portato oggi al trasferimento condiviso in alloggi temporanei di 11 nuclei familiari, circa 40 persone, nel pieno rispetto delle fragilità e tutelando i minori presenti. La Regione Lazio ha voluto difendere anche le realtà associative che svolgono una costante opera di inclusione sociale mantenendo la loro presenza sul territorio. Contemporaneamente è partita la rimozione di rifiuti ingombranti che insistevano sull’area. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – Questa mattina su impulso dell’assessorato alla Casa della Regione Lazio, Ater Roma, coadiuvata dalla Polizia Municipale di Roma Capitale e dai servizi sociali, ha liberato un’occupazione abusiva, che durava da oltre 20, di un’ala della “stecca” di Torin via Giorgio Morandi. Il processo è partito circa 9 mesi fa con l’incontro e l’ascolto dei residenti e ha portato oggi al trasferimento condiviso in alloggi temporanei di 11 nuclei familiari, circa 40 persone, nel pieno rispetto delle fragilità e tutelando i minori presenti. La Regione Lazio ha voluto difendere anche le realtà associative che svolgono una costante opera di inclusione sociale mantenendo la loro presenza sul territorio. Contemporaneamente è partita la rimozione di rifiuti ingombranti che insistevano sull’area. (Agenzia Dire)

