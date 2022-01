Tomaso Trussardi, la rivelazione di Chi: “La bionda che somiglia a Michelle Hunziker sempre con lui”. Ecco chi è (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ”Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”, con queste parole affidate all’agenzia Ansa lo scorso 18 gennaio la coppia Hunziker-Trussardi ha ufficializzato la fine del loro amore. Una crisi iniziata, secondo il settimanale Chi, nei primi giorni di dicembre con il ritorno di Trussardi a Bergamo e con la conduttrice alle prese con una vita da single, senza più ricorrere all’autista del marito ma con uscite in taxi. Nessuna foto sui social, l’assenza dell’imprenditore al compleanno di Aurora, figlia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ”Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia.”, con queste parole affidate all’agenzia Ansa lo scorso 18 gennaio la coppiaha ufficializzato la fine del loro amore. Una crisi iniziata, secondo il settimanale Chi, nei primi giorni di dicembre con il ritorno dia Bergamo e con la conduttrice alle prese con una vita da single, senza più ricorrere all’autista del marito ma con uscite in taxi. Nessuna foto sui social, l’assenza dell’imprenditore al compleanno di Aurora, figlia di ...

