Terza giornata di votazione per eleggere il Presidente della Repubblica

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per il Quirinale si torna a votare alle 11 dopo la seconda fumata nera di ieri mentre tra i partiti non c'è ancora una intesa. Il quorum peril capo dello Stato è ancora fissato a 673 voti. ...

mrcfsn : RT @ilfoglio_it: Pd e M5s voteranno ancora scheda bianca. E il centrodestra? Dopo l'ennesima riunione potrebbe puntare su Nordio ?? segui il… - DM_Deluca : RT @DomaniGiornale: Inizia il nostro liveblog sulla terza giornata del voto per eleggere il presidente della Repubblica! Oggi si vota anco… - ilfoglio_it : Pd e M5s voteranno ancora scheda bianca. E il centrodestra? Dopo l'ennesima riunione potrebbe puntare su Nordio ?? s… - zazoomblog : Elezioni Quirinale: la terza giornata di voto – IN AGGIORNAMENTO - #Elezioni #Quirinale: #terza #giornata - _getting_older_ : @i91lv Io male, sto facendo la quarta verifica della giornata ed è solo la terza ora... -

Al via ladi votazioni, con un altro scrutinio destinato a concludersi con una fumata nera. Poi, archiviato il quorum di due terzi, da domani la partita entrerà nel vivo, perché dal quarto voto ...di votazioni per il stavolta alle 11 di mattina anziché alle 15. I primi due giorni dell'elezione del futuro presidente della Repubblica sono stati una chiama infinita con uno scrutinio ...La giornata di martedì si era conclusa ancora una volta con un nulla di fatto e la preponderanza delle schede bianche ma gli schieramenti hanno iniziato una concertazione su alcuni nomi ...Terza giornata di votazioni per il Quirinale, stavolta alle 11 di mattina anziché alle 15. I primi due giorni dell'elezione del futuro presidente della Repubblica sono stati una ...