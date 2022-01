Tennis: Pietrangeli, 'se Berrettini serve al meglio contro Nadal è favorito e può vincere il titolo' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Se Berrettini serve al meglio delle sue possibilità secondo me contro Nadal è favorito. Lo spagnolo è forte ma non è più il giocatore che sconfisse Matteo in tre set in semifinale allo Us Open del 2019. Non dimentichiamoci che è anche reduce da diversi mesi di stop e contro Shapovalov è andato vicino alla sconfitta". Così all'Adnkronos Nicola Pietrangeli in merito al match che vedrà opposto Matteo Berrettini a Rafael Nadal in semifinale all'Australian Open. "Berrettini inoltre comincia ad avere esperienza di partite importanti nei tornei del Grande Slam, qualche mese fa era in finale a Wimbledon e quindi non sarei sorpreso se riuscisse a vincere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Sealdelle sue possibilità secondo me. Lo spagnolo è forte ma non è più il giocatore che sconfisse Matteo in tre set in semifinale allo Us Open del 2019. Non dimentichiamoci che è anche reduce da diversi mesi di stop eShapovalov è andato vicino alla sconfitta". Così all'Adnkronos Nicolain merito al match che vedrà opposto Matteoa Rafaelin semifinale all'Australian Open. "inoltre comincia ad avere esperienza di partite importanti nei tornei del Grande Slam, qualche mese fa era in finale a Wimbledon e quindi non sarei sorpreso se riuscisse a...

