Tennis: Pietrangeli, 'perdere con Tsitsipas ci sta ma Sinner ha un grande futuro e si rifarà' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Mi ha un po' stupito il punteggio abbastanza severo ma perdere contro il numero 4 del mondo ci sta. A vent'anni una lezione severa gli può anche fare bene, ha un grande futuro davanti a sé, giocherà tante partite importanti e sicuramente si rifarà". Nicola Pietrangeli commenta così all'Adnkronos la sconfitta di Jannik Sinner per 6-3, 6-4, 6-2 contro Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale dell'Australian Open. "In molti lo consideravano favorito anche perché il greco era reduce da un'infortunio al gomito e aveva sofferto nei turni precedenti e questo potrebbe averlo un po' condizionato -spiega Pietrangeli-. Forse è sceso in campo con troppa pressione ma sono cose che imparerà a gestire meglio con gli anni". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Mi ha un po' stupito il punteggio abbastanza severo macontro il numero 4 del mondo ci sta. A vent'anni una lezione severa gli può anche fare bene, ha undavanti a sé, giocherà tante partite importanti e sicuramente si". Nicolacommenta così all'Adnkronos la sconfitta di Jannikper 6-3, 6-4, 6-2 contro Stefanosnei quarti di finale dell'Australian Open. "In molti lo consideravano favorito anche perché il greco era reduce da un'infortunio al gomito e aveva sofferto nei turni precedenti e questo potrebbe averlo un po' condizionato -spiega-. Forse è sceso in campo con troppa pressione ma sono cose che imparerà a gestire meglio con gli anni".

