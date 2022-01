Tennis | Pennetta | ' Nadal campione infinito ma Berrettini se la gioca alla pari'

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "è unche non molla mai ma Matteo se la". E' il pronostico di Flaviaper la semifinale dell'Australian Open che vedrà l'azzurro Matteosfidare mister 20 Slam Rafael. "E' incredibile la capacità di lottare che Rafa a 35 anni ha dimostrato contro Denis Shapovalov -sottolinea lassa dello Us Open 2015 all'Adnkronos-. Ha una determinazione e una forza morale incrollabile maha i colpi e la maturitàtica per batterlo. Sarà una semifinale bellissima e mi auguro che chi la spunterà vincerà poi il torneo".

Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Nadal è un campione infinito che non molla mai ma Matteo se la gioca alla pari". E' il pronostico di Flavia Pennetta per la semifinale dell'Australian Open che vedrà l'a ...La sconfitta di Jannik Sinner ai quarti di finale degli Australian Open ha lasciato l'amaro in bocca al giovane altoatesino, il quale può trovare però nelle parole di ...