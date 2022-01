Tempo di chiome va va voom | a confermarlo le celebrity che omaggiano Brigitte Bardot

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Attenzione. I capelli cotonati sono tornati. Le “cofane” di passata memoria che hanno conquistato nonne e giovanissime mamme tra gli anni Sessanta e gli sfavillanti Ottanta sono di nuovo tra noi. La conferma? Dalle celeb, come sempre. Tra le tante, la chioma XXL di Lady Gaga in House of Gucci, l’acconciatura di Michelle Pfeiffer nella nuova serie The First Lady e quella Sixties di Lily Collins all’anteprima della seconda stagione di Emily in Paris. Senza contare che levoluminose sono state trend per cene, feste natalizie e Capodanni vari. Insomma, il 2022 sarà un anno a tutto volume. Capelli anni 60, ispirazioni e prodotti per dare volume alla chioma guarda le foto ...