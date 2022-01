Televisione in lutto, l’attore stroncato dal Covid. L’addio dopo una vita tra film e serie tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) lutto nel mondo della Televisione. l’attore che ha recitato in serie di successo come “NCIS: Los Angeles”, “Agents of SHIELD” e “Curb Your Enthusiasm” è morto a causa di complicazioni legate al Covid-19. l’attore aveva contratto il coronavirus e negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate tanto da dover procedere alla ventilazione polmonare artificiale. La notizia è stata confermata da una sua collaboratrice, la manager Valerie McCaffrey, all’Hollywood ; è morto a Burbank, in California e aveva 78 anni. Secondo quanto ricostruito da McCaffrey, Vachik Mangassarian era stato vaccinato contro il Covid-19, e i meme condivisi sui social che potevano sembrare contro la campagna vaccinale (come quello in cui una siringa rincorre il presidente degli Stati ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022)nel mondo dellache ha recitato indi successo come “NCIS: Los Angeles”, “Agents of SHIELD” e “Curb Your Enthusiasm” è morto a causa di complicazioni legate al-19.aveva contratto il coronavirus e negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate tanto da dover procedere alla ventilazione polmonare artificiale. La notizia è stata confermata da una sua collaboratrice, la manager Valerie McCaffrey, all’Hollywood ; è morto a Burbank, in California e aveva 78 anni. Secondo quanto ricostruito da McCaffrey, Vachik Mangassarian era stato vaccinato contro il-19, e i meme condivisi sui social che potevano sembrare contro la campagna vaccinale (come quello in cui una siringa rincorre il presidente degli Stati ...

Advertising

Holygrace778693 : Dayane, sei bellissima... ?? Dentro, fuori... Questo momento è stato un momento di televisione dolcissimo. Ed ancora… - zazoomblog : Lutto per la televisione italiana è morto a 65 anni: aveva preso parte a molti programmi famosi - #Lutto… - FuoriIncuboUe : RT @11Giuliano: Selezione: Tv sotto choc per l’improvvisa del volto del programma. Aveva 26 anni ed era diventata mamma da poco. Television… - nikkoletta59 : RT @11Giuliano: Selezione: Tv sotto choc per l’improvvisa del volto del programma. Aveva 26 anni ed era diventata mamma da poco. Television… - GiovanniPortel8 : RT @11Giuliano: Selezione: Tv sotto choc per l’improvvisa del volto del programma. Aveva 26 anni ed era diventata mamma da poco. Television… -