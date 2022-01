Telefonata tra Conte e Grillo. E poi il fondatore chiama in diretta Mentana: “Mai parlato di Draghi al Quirinale”. Fonti M5s: “Piena sintonia” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una lunga chiamata di aggiornamento tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, ma non per parlare della corsa di Mario Draghi. La notizia è trapelata a metà mattina, poco dopo che era iniziata la terza chiama in Parlamento per l’elezione del presidente della Repubblica. E proprio sui Contenuti del colloquio sono iniziate a circolare voci contrastanti, tanto che il fondatore ha deciso di intervenire chiamando Enrico Mentana in diretta su La7 per smentire i retroscena: “Non abbiamo mai parlato di Draghi”, ha dichiarato. Il riferimento era proprio alla ricostruzione di Domani, che aveva invece raccontato l’opposto e attribuito la linea a Luigi Di Maio. Secondo quanto fatto trapelare già in tarda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una lungata di aggiornamento tra Giuseppee Beppe, ma non per parlare della corsa di Mario. La notizia è trapelata a metà mattina, poco dopo che era iniziata la terzain Parlamento per l’elezione del presidente della Repubblica. E proprio suinuti del colloquio sono iniziate a circolare voci contrastanti, tanto che ilha deciso di intervenirendo Enricoinsu La7 per smentire i retroscena: “Non abbiamo maidi”, ha dichiarato. Il riferimento era proprio alla ricostruzione di Domani, che aveva invece raccontato l’opposto e attribuito la linea a Luigi Di Maio. Secondo quanto fatto trapelare già in tarda ...

