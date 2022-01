Sui rifiuti le istituzioni mastelliane continuano a litigare: nuovo round al Consiglio di Stato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue lo scontro sui rifiuti tra le principali istituzioni sannite, entrambe a guida mastelliana. Nella giornata di ieri il Vice Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha deliberato la costituzione in giudizio dell’Ente innanzi al Consiglio di Stato in relazione al ricorso promosso dal Comune capoluogo avverso la sentenza del Tar Campania 6047/21. Parliamo, evidentemente, della lite scaturita dalla delibera con cui la Rocca – nell’ormai lontano maggio del 2018 – determinava la tariffa provinciale per lo smaltimento dei rifiuti. Diversi i comuni sanniti che impugnarono l’atto dando avvio a una controversia senza fine. La sentenza impugnata da palazzo Mosti, in particolare, come già sancito da precedenti pronunciamenti, faceva felice la Provincia (e la Samte) ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue lo scontro suitra le principalisannite, entrambe a guida mastelliana. Nella giornata di ieri il Vice Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha deliberato la costituzione in giudizio dell’Ente innanzi aldiin relazione al ricorso promosso dal Comune capoluogo avverso la sentenza del Tar Campania 6047/21. Parliamo, evidentemente, della lite scaturita dalla delibera con cui la Rocca – nell’ormai lontano maggio del 2018 – determinava la tariffa provinciale per lo smaltimento dei. Diversi i comuni sanniti che impugnarono l’atto dando avvio a una controversia senza fine. La sentenza impugnata da palazzo Mosti, in particolare, come già sancito da precedenti pronunciamenti, faceva felice la Provincia (e la Samte) ...

