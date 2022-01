Successo per l’iniziativa benefica del “ProfAgri” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Hanno devoluto parte delle loro paghette, d’intesa con le famiglie e con la collaborazione di docenti e personale della scuola per un piccolo ma significativo gesto di solidarietà. Gli studenti del ProfAgri di Salerno sono stati i protagonisti dell’iniziativa di beneficenza che ha consentito di acquistare quattromila vaschette monouso in alluminio per confezionare e donare pasti caldi alle persone bisognose che chiedono aiuto al Centro di Accoglienza “Casa di Nazareth di Salerno. “Sono in molti, tanti extracomunitari ma anche italiani, che ci chiedono un sostegno, un pasto caldo- ha spiegato Corrado Guerriero che, in rappresentanza del centro di accoglienza ha sostituito don Ciro Torre, impegnato con funzioni religiose, alla cerimonia di consegna, che si è tenuta questa mattina nella sede centrale della scuola, in via delle Calabrie a Fuorni- ai tempi ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Hanno devoluto parte delle loro paghette, d’intesa con le famiglie e con la collaborazione di docenti e personale della scuola per un piccolo ma significativo gesto di solidarietà. Gli studenti deldi Salerno sono stati i protagonisti deldi beneficenza che ha consentito di acquistare quattromila vaschette monouso in alluminio per confezionare e donare pasti caldi alle persone bisognose che chiedono aiuto al Centro di Accoglienza “Casa di Nazareth di Salerno. “Sono in molti, tanti extracomunitari ma anche italiani, che ci chiedono un sostegno, un pasto caldo- ha spiegato Corrado Guerriero che, in rappresentanza del centro di accoglienza ha sostituito don Ciro Torre, impegnato con funzioni religiose, alla cerimonia di consegna, che si è tenuta questa mattina nella sede centrale della scuola, in via delle Calabrie a Fuorni- ai tempi ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ero nel cuore di #Bruxelles insieme a decine di migliaia di cittadini europei per dire #NoGreenPass. Apprendo dalla… - DavidPuente : Lo sapevate che dei No vax e dei No Green pass 'stappano un Crodino' quando muore un vaccinato o un politico? È suc… - SkySportF1 : LOEB VINCE IL RALLY DI MONTECARLO, OTTANTESIMO SUCCESSO IN CARRIERA PER IL FRANCESE ? #SkyMotori #WRCRally #Rally - ImprontaEtica : RT @fondunipolis: Aumento ottimizzazione toglie margini far fronte ad eventuali problemi e flessibilità portando a sistema più fragile, ent… - MeTMiB2B : Come accedere a nuovi mercati con i propri prodotti o servizi? Servono #strategie #B2B, on line e off line, che sup… -