Advertising

ildossier : Subaru lancia SUBARUSAFE8, la garanzia illimitata 8 anni - - BarbaraPremoli : Subaru lancia SUBARUSAFE8, la garanzia illimitata 8 anni - MotoriNoLimits : Subaru lancia SUBARUSAFE8, la garanzia illimitata 8 anni - CorriereUmbria : Subaru stupisce tutti: lancia la quinta generazione di Forester e offre una supergaranzia di 8 anni a km illimitati… -

Ultime Notizie dalla rete : Subaru lancia

QN Motori

Le parole di Nicola Torregiani, General Manager Sales and After Sales "si posiziona come brand precursore in termini di Customer care, introducendo per primo sul mercato automotive l'...... che coinvolge tutta l'auto Copertura legata al numero di telaio , valida anche in caso di passaggio di proprietàla garanzia di 8 anni per tutti i suoi modelli: la nuova Forester LE ...Subaru lancia la garanzia di 8 anni a km illimitati su tutta la gamma. Copertura record, di serie per tutti i modelli ...Subaru festeggia i 25 anni di vita del suv Forester lanciando la quinta generazione : look più in linea con i nuovi canoni estetici del ...