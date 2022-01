Stojanovic al Napoli? l’agente: “Ho parlato con Giuntoli. Vi spiego la situazione” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) l’agente di Stojanovic parla dell’interesse del Napoli, Giuntoli segue da tempo il terzino destro ex Dinamo Zagabria. Amir Ruznic, agente di Stojanovic ai microfoni di Radio Marte paarla dell’interesse del Napoli per il terzino dell’Empoli. “Giocatore molto interessante, sta facendo molto bene al primo anno in Italia. Mi hanno contattato squadre ma il DS dell’Empoli è stato chiaro: a gennaio il giocatore non si muove quindi la cosa mure lì. Di Lorenzo? Come caratteristiche ci siamo, gli piace attaccare e spingere nell’1 vs 1, le caratteristiche sono quelli. Il ragazzo mi sta parlando molto bene di mister Andreazzoli, sicuramente questo gli ha dato grande vantaggio. C’è da chiedersi come sono stati selezionati ragazzi come lui, il DS Accardi è stato molto bravo, noi parlavamo con lui ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 26 gennaio 2022)diparla dell’interesse delsegue da tempo il terzino destro ex Dinamo Zagabria. Amir Ruznic, agente diai microfoni di Radio Marte paarla dell’interesse delper il terzino dell’Empoli. “Giocatore molto interessante, sta facendo molto bene al primo anno in Italia. Mi hanno contattato squadre ma il DS dell’Empoli è stato chiaro: a gennaio il giocatore non si muove quindi la cosa mure lì. Di Lorenzo? Come caratteristiche ci siamo, gli piace attaccare e spingere nell’1 vs 1, le caratteristiche sono quelli. Il ragazzo mi sta parlando molto bene di mister Andreazzoli, sicuramente questo gli ha dato grande vantaggio. C’è da chiedersi come sono stati selezionati ragazzi come lui, il DS Accardi è stato molto bravo, noi parlavamo con lui ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - L'agente di Stojanovic: 'Napoli? Giuntoli lo conosce, al momento non c'è niente, a gennaio non si muove dall'… - napolimagazine : MERCATO - L'agente di Stojanovic: 'Napoli? Giuntoli lo conosce, al momento non c'è niente, a gennaio non si muove d… - napolipiucom : Stojanovic al Napoli? l'agente: 'Ho parlato con Giuntoli. Vi spiego la situazione' #napoli #stojanovic… - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Stojanovic, l'agente: '#Napoli? #Giuntoli lo conosce molto bene, ne abbiamo parlato in passato ma ora… - partenopeico : @mick_napoli_ @Szobosalvs Ma stojanovic com'è invece? Pk ci serve anche un destro -