Stoffa da Campioni | Cambio di Gioco ha un nuovo coach dopo l’addio polemico di Emilio Estevez

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)dadipunta su un: Josh Duhamel si unisce alla serie di Disney+ per riempire il posto lasciato dala rottura tra l’attore e la produzione a causa di divergenze creative e una disputa contrattuale per un problema legato al Covid (pare che l’attore non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale previsto dal contratto). Lo scontro ha imposto la necessità di riscrivere le sceneggiature della seconda stagione: i copioni sono stati rivoluzionatiil suo addio alla serie in modo da continuare senza il suo personaggio, Gordon Bombay, l’amato allenatore di hockey di tutti e tre i film di Mighty Ducks degli anni ’90 cheaveva ripreso nella ...

New entry nel cast di Stoffa da Campioni - Cambio di gioco, serie tv creata nel 2021 dagli autori Steve Brill, Josh Goldsmith e Cathy Yuspa. La star Josh Duhamel si unirà al cast della seconda stagione della serie... Josh Duhamel è stato scelto per far parte della seconda stagione di Stoffa da campioni - Cambio di gioco, al posto di Emilio Estevez. Disney+ ha annunciato che nella seconda stagione di Stoffa da campioni: Cambio di gioco Duhamel interpreterà Gavin Cole, un ex giocatore della NHL che dirige il prestigioso centro estivo di hockey dov...