Squid Game 2 adesso è ufficiale: ma quando uscirà? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo varie conferme e altrettante smentite che hanno lasciato alquanto a desiderare, l'ufficialità è finalmente arrivata. La seconda stagione di Squid Game, serie rivelazione del 2021, si farà. Già nei mesi scorsi ce ne aveva involontariamente dato una piccola anticipazione il creatore del drama in persona, Hwang Dong-hyuk. Ma ora è proprio Netflix a parlare. Il gigante dello streaming, infatti, ha confermato la notizia, sebbene non si sappia ancora nulla sulla sua release. Pare che la lavorazione sia soltanto agli inizi, dunque bisognerà aspettare un bel po' di tempo perché il prodotto venga distribuito sulla piattaforma. L'inaspettato successo di Squid Game In principio il titolo non sembrava destare chissà quale interesse. Non a caso, Squid Game letteralmente sta per "Gioco ...

