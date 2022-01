Spreco alimentare, a Bergamo salvati e ridonati alle onlus mille quintali di cibo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergamo. In occasione della Giornata contro lo Spreco alimentare del 5 febbraio, la Dispensa Sociale di Bergamo lancia la nuova campagna Salva capra&cavoli, un’iniziativa informativa e culturale dedicata in primis ai beneficiari del servizio con sede nel quartiere di Redona, ma che mira a raggiungere tutti i consumatori. Si tratta, nel concreto, della promozione e diffusione di un piccolo manuale di lotta allo Spreco, sia in formato cartaceo, da tenere sul frigorifero di casa, sia sui canali social della Dispensa Sociale. La campagna informativa è diretta conseguenza dell’ascolto e del dialogo con le onlus che si occupano di persone in difficoltà o in povertà alimentare. Spesso, infatti, i beneficiari che ricevono il cibo recuperato hanno dubbi e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022). In occasione della Giornata contro lodel 5 febbraio, la Dispensa Sociale dilancia la nuova campagna Salva capra&cavoli, un’iniziativa informativa e culturale dedicata in primis ai beneficiari del servizio con sede nel quartiere di Redona, ma che mira a raggiungere tutti i consumatori. Si tratta, nel concreto, della promozione e diffusione di un piccolo manuale di lotta allo, sia in formato cartaceo, da tenere sul frigorifero di casa, sia sui canali social della Dispensa Sociale. La campagna informativa è diretta conseguenza dell’ascolto e del dialogo con leche si occupano di persone in difficoltà o in povertà. Spesso, infatti, i beneficiari che ricevono ilrecuperato hanno dubbi e ...

