Spettacolo sotto choc, la vip è morta di cancro a soli 36 anni, il triste e straziante annuncio del marito (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "È con il cuore pesante e profonda tristezza che condivido la notizia della morte della mia dolce, straordinaria e bellissima moglie Melanie", dicevano i post. "Se hai seguito il nostro viaggio, sono sicuro che eri, come noi, fiducioso che potesse sconfiggere questa malattia insidiosa." I post hanno incoraggiato i seguaci di Ham a "fare un brindisi di Bourbon" in suo onore, perché quella era la sua bevanda preferita. Una celebrazione della vita si terrà il 29 gennaio presso la Crossroads Community Church di Valencia, in California, secondo un post su Instagram successivo. Ham ha avuto più di 810.000 abbonati su YouTube, dove ha caricato tutorial che mostrano come lavorare a maglia, cucire e lavorare all'uncinetto vari oggetti. Aveva anche pubblicato video sui suoi problemi medici personali, incluso un video "Cancer Update" in cui parlava di avere un tumore nel ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "È con il cuore pesante e profondazza che condivido la notizia della morte della mia dolce, straordinaria e bellissima moglie Melanie", dicevano i post. "Se hai seguito il nostro viaggio, sono sicuro che eri, come noi, fiducioso che potesse sconfiggere questa malattia insidiosa." I post hanno incoraggiato i seguaci di Ham a "fare un brindisi di Bourbon" in suo onore, perché quella era la sua bevanda preferita. Una celebrazione della vita si terrà il 29 gennaio presso la Crossroads Community Church di Valencia, in California, secondo un post su Instagram successivo. Ham ha avuto più di 810.000 abbonati su YouTube, dove ha caricato tutorial che mostrano come lavorare a maglia, cucire e lavorare all'uncinetto vari oggetti. Aveva anche pubblicato video sui suoi problemi medici personali, incluso un video "Cancer Update" in cui parlava di avere un tumore nel ...

Advertising

TheItalianTimes : ?? HARRY E MEGHAN #Spotify mette “sotto controllo” il #principeHarry e #MeghanMarkle per dei #podcast. E mentre la p… - siviaggia : Quando la roccia di arenaria che caratterizza la cattedrale di Sedona brilla sotto i raggi infuocati del sole la ma… - Whitelover69 : RT @Whitelover69: Stavo morendo, non potevo più resistere allo spettacolo di quel bel culo che sventolava sotto il mio naso senza poterlo t… - famarella : @drsmoda Siamo sotto un Grande Fratello. E non da spettacolo. - songase975 : Ho visitato Atene, ma a luglio. Sotto la neve dev'essere uno spettacolo! (Ovvio, spiace per i disagi, ma, ehi, gent… -