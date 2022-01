Spese pazze di Mifsud ad Agrigento: prescritto danno per Olga Matraxia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Va in prescrizione il procedimento avviato dalla Corte dei Conti per le Spese sostenute da Joseph Mifsud, il misterioso professore maltese che per un periodo è stato presidente del Cupa, il Consorzio per gli studi universitari di Agrigento. Joseph Mifsud, che era stato nominato presidente del Consorzio universitario di Agrigento nel 2009 su indicazione dell’allora presidente della Provincia Eugenio D’Orsi, il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Va in prescrizione il procedimento avviato dalla Corte dei Conti per lesostenute da Joseph, il misterioso professore maltese che per un periodo è stato presidente del Cupa, il Consorzio per gli studi universitari di. Joseph, che era stato nominato presidente del Consorzio universitario dinel 2009 su indicazione dell’allora presidente della Provincia Eugenio D’Orsi, il Mattino di Sicilia.

Advertising

Mari_Sol_Ro : @Roberta99596534 E vaiiiiiiii datti alle spese pazze???? - peppeferrise88 : @RadioSportiva E allora perché hanno comprato gosens!? O forse credono che siamo noi contribuenti a sostenere queste spese pazze!! - mmilanistaa : @sole24ore avete messo la foto della squadra che più di tutte è sana economicamente e non fa spese pazze, complimenti per l’intuizione ?? - LaVillana11 : Ah sì che bella la stampa nazionale che fa i conti in tasca ai monumenti patrimonio UNESCO ma non fiata riguardo a… - fontanelino : RT @FootballAndDre1: La nostra fortuna ha un nome e un cognome: Beppe Marotta da Varese Da quando c'è lui, abbiamo una società seria. E so… -

Ultime Notizie dalla rete : Spese pazze L'eccezione Vlahovic conferma la regola Juve: il bilancio viene dopo ...9 per l'esattezza) e avere messo mano a un aumento di capitale di 400 spiegando che il tempo delle spese pazze era finito, dirigenza e proprietà bianconera abbiano messo a segno il proprio acquisto ...

Russiagate, avvocato Mifsud: 'Nessun contatto con lui, non credo sia in Russia' Le "spese pazze" , dice l'avvocato Roh, "ne ho letto sui media, ma non ho nessuna notizia su Mifsud". Roh smentisce anche le voci che vorrebbero il professore maltese nascosto in Russia. "In Russia? ...

Dai serramenti alla retta del figlio: le spese ‘pazze’ di Pogliese Livesicilia.it Il giovane Thiaw per la difesa del Milan Se la Juventus sta chiudendo per Vlahovic, e l’Inter per Gosens, il mercato invernale del Milan non prevede spese pazze, e i rossoneri si stanno concentrando su giovani prospetti, come spesso fatto (e ...

L'eccezione Vlahovic conferma la regola Juve: il bilancio viene dopo L'eccezione che conferma la regola: questo rappresenta l'ormai certo arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus. Operazione che pareva impossibile fino a un paio di giorni fa, almeno in questa sessione di ...

...9 per l'esattezza) e avere messo mano a un aumento di capitale di 400 spiegando che il tempo delleera finito, dirigenza e proprietà bianconera abbiano messo a segno il proprio acquisto ...Le "" , dice l'avvocato Roh, "ne ho letto sui media, ma non ho nessuna notizia su Mifsud". Roh smentisce anche le voci che vorrebbero il professore maltese nascosto in Russia. "In Russia? ...Se la Juventus sta chiudendo per Vlahovic, e l’Inter per Gosens, il mercato invernale del Milan non prevede spese pazze, e i rossoneri si stanno concentrando su giovani prospetti, come spesso fatto (e ...L'eccezione che conferma la regola: questo rappresenta l'ormai certo arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus. Operazione che pareva impossibile fino a un paio di giorni fa, almeno in questa sessione di ...