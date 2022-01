Speciale TG5: la Giornata della Memoria raccontata da Edith Bruck e Sami Modiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giovedì 27 gennaio, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 «Racconta anche per noi», in occasione della Giornata della Memoria. A cura di Claudio Fico e realizzato da Roberto Olla, l’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun ospita le voci di Edith Bruck e Sami Modiano. Quando furono catturati dai nazisti, Bruck e Modiano erano appena due ragazzi. «Se sopravvivi racconta anche per noi», chiedevano gli altri deportati, ridotti a scheletri dal lavoro massacrante. Edith e Sami hanno raccolto il loro appello e si sono dedicati ai giovani, per raccontare la realtà del genocidio compiuto nel cuore dell’Europa. In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giovedì 27 gennaio, in seconda serata, su Canale 5, va in onda loTG5 «Racconta anche per noi», in occasione. A cura di Claudio Fico e realizzato da Roberto Olla, l’approfondimentotestata diretta da Clemente J. Mimun ospita le voci di. Quando furono catturati dai nazisti,erano appena due ragazzi. «Se sopravvivi racconta anche per noi», chiedevano gli altri deportati, ridotti a scheletri dal lavoro massacrante.hanno raccolto il loro appello e si sono dedicati ai giovani, per raccontare la realtà del genocidio compiuto nel cuore dell’Europa. In ...

