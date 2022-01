Spazio, stelle che risuonano come gong: scoperta la “sinfonia” delle macchie solari (Di mercoledì 26 gennaio 2022) scoperta una sorta di “sinfonia” delle macchie solari. Le strutture stellari risuonano infatti come giganteschi gong in modo del tutto simile a quanto accade sulla Terra con le onde sismiche. Queste oscillazioni sono state spesso utilizzate per ottenere informazioni sulle regioni stellari più interne, ma non sono le uniche risonanze che si generano in una stella. Grazie ad una combinazione di osservazioni ad alta risoluzione da Terra e dallo Spazio con tecniche di modellizzazione all’avanguardia, è stato possibile individuare per la prima volta che i campi magnetici nell’atmosfera solare possono risuonare dando luogo ad un ampio spettro di frequenze. La scoperta arriva da un lavoro pubblicato sulla rivista Nature ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022)una sorta di “. Le strutture stellariinfattigiganteschiin modo del tutto simile a quanto accade sulla Terra con le onde sismiche. Queste oscillazioni sono state spesso utilizzate per ottenere informazioni sulle regioni stellari più interne, ma non sono le uniche risonanze che si generano in una stella. Grazie ad una combinazione di osservazioni ad alta risoluzione da Terra e dallocon tecniche di modellizzazione all’avanguardia, è stato possibile individuare per la prima volta che i campi magnetici nell’atmosfera solare possono risuonare dando luogo ad un ampio spettro di frequenze. Laarriva da un lavoro pubblicato sulla rivista Nature ...

