Sos contagi | scuole falcidiate dal Covid | emergenza senza fine | costretti alla quarantena 800 studenti

Advertising

GINA32451015 : RT @TgrRaiPuglia: Sos delle scuole, poco supportate nella gestione dei casi di positività al #Covid. Dalla Regione l'annuncio di fondi per… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Sos delle scuole, poco supportate nella gestione dei casi di positività al #Covid. Dalla Regione l'annuncio di fondi per… - TgrRaiPuglia : Sos delle scuole, poco supportate nella gestione dei casi di positività al #Covid. Dalla Regione l'annuncio di fond… -

Ultime Notizie dalla rete : Sos contagi

Corriere Adriatico

SENIGALLIA - Continue sanificazioni e Dad preventiva, così i presidi fanno fronte al boom di positivi tra gli studenti. Una classe dell'asilo nido di Corinaldo da oggi è in quarantena mentre torna a ...... altro appuntamento con 'Tutta salute' con la puntata dal titolo 'OSPEDALE: il virus in corsia ... E la carenza di professionisti della sanità si aggrava con ie l'assistenza rischia di ...SENIGALLIA - Continue sanificazioni e Dad preventiva, così i presidi fanno fronte al boom di positivi tra gli studenti. Una classe dell’asilo nido di Corinaldo da oggi è ...Commercianti stremati, idea Confapi per sostenerli. "Occorre prorogare la concessione di spazi esterni" Fra un «lockdown di fatto» e i rincari folli delle bollette, è un'altra volta allarme rosso per ...