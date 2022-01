“Sono commosso, grazie, onorato”. Chi ha votato Crosetto? Oltre 50 voti dei 114 che ha ottenuto non provengono dai grandi elettori di Fratelli d’Italia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Sono commosso, grazie, onorato”. È quanto ha detto l’ex parlamentare di FdI, Guido Crosetto (qui il suo profilo), rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento ai voti presi durante il terso spoglio per il Quirinale (leggi l’articolo). Per Crosetto i voti dello spoglio per il Colle e le preferenze che ha raccolto dimostrano “la capacità del centrodestra, se volesse, di prendere voti anche fuori dal centrodestra”. Crosetto ha superano di molto i numeri su cui può contare Fratelli d’Italia, cioè 63 voti (21 senatori, 37 deputati e 5 delegati regionali). Si è attestato a 114, dunque 51 preferenze in più rispetto al totale dei grandi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “”. È quanto ha detto l’ex parlamentare di FdI, Guido(qui il suo profilo), rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento aipresi durante il terso spoglio per il Quirinale (leggi l’articolo). Perdello spoglio per il Colle e le preferenze che ha raccolto dimostrano “la capacità del centrodestra, se volesse, di prendereanche fuori dal centrodestra”.ha superano di molto i numeri su cui può contare, cioè 63(21 senatori, 37 deputati e 5 delegati regionali). Si è attestato a 114, dunque 51 preferenze in più rispetto al totale dei...

Advertising

fanpage : #Crosetto tra i più votati del terzo giorno per la corsa al #Quirinale:'Sono onorato e commosso' - FBiasin : 9 ottobre. Signore e signori, per una volta forse ne ho presa una. Sono commosso. - salvatoretillo1 : @BrunoIncazzato L’ho visto ieri sera,mi sono commosso ?? - hangoverr_ : mi sono commosso solamente per la dedica e grazie sono onorato e davvero tanto lusingato mi tratti sempre con atten… - Alessia54219290 : @Luana10357682 @bzcdizi @timsandb @atvcomtr @cukurovaatv Ma sai che tradotta non sono ancora riuscita a vederla..gi… -