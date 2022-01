“Somiglia a Michelle Hunziker…”. Tomaso Trussardi e la bella assistente, le foto e il gossip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Bomba scoppiata” tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dopo la bellezza di 10 lunghi anni di amore condiviso, due figlie, Sole e Celeste, con un comunicato ufficiale all’agenzia Ansa, i due hanno annunciato la separazione. “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”, le parole pubblicate dall’Ansa. Tomaso Trussardi, le foto di Chi insieme all’assistente di Elisabetta Franchi Ad alimentare il gossip l’ultimo Capodanno trascorso lontani l’uno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Bomba scoppiata” traHunziker e, dopo la bellezza di 10 lunghi anni di amore condiviso, due figlie, Sole e Celeste, con un comunicato ufficiale all’agenzia Ansa, i due hanno annunciato la separazione. “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”, le parole pubblicate dall’Ansa., ledi Chi insieme all’di Elisabetta Franchi Ad alimentare ill’ultimo Capodanno trascorso lontani l’uno ...

