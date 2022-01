Soleil Sorge vuole abbandonare il Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo – VIDEO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Soleil Sorge vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip? Secondo i miei amici di Twitter, la concorrente dopo un attacco di panico nel cuore della notte, avrebbe chiesto di poter parlare con il suo agente. Soleil Sorge vuole abbandonare il Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo Durante la notte Soleil ha avuto un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 26 gennaio 2022)la Casa delVip? Secondo i miei amici di Twitter, la concorrente dopo un attacco di panico nel cuore della notte, avrebbe chiesto di poter parlare con il suo agente.ilVip:perDurante la notteha avuto un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

