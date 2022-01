Soleil Sorge sempre più sola dentro il Grande Fratello Vip | attacco di panico e il desiderio di uscire

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si fapiù tesa la situazione dinella Casa delVip. L’influencer è tagliata fuori dai suoi compagni, e la si vede mangiare un panino in solitaria nella veranda. Durante la notte,avrebbe inoltre avuto undi, e sarebbe stata costretta afuori per prendere aria, esprimendo poi ildi lasciare il reality. Momenti difficili per lei, con la lunga permanenza nella Casa, in cui sembra non si sia fatta molti amici, che sembra pesare moltissimo., attacchi die solitudine: ildida...

La signora Esmeralda ha fatto sapere al Corriere della Sera: La Vetromile non ha poi potuto fare a meno di attaccare, altra ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi e oggi concorrente come ...La mamma di Gianmaria Antinolfi è stata intervistata per il Corriere della Sera ed ha parlato di Belen Rodriguez (ex fiamma del figlio) e, ex fidanzata dell'imprenditore attualmente dentro la Casa del Grande Fratello Vip . La mamma di Gianmaria Antinolfi parla di Belen e pungeA conferma della voglia di famiglia di ...La battuta di Soleil al GF Vip fa arrabbiare Manila: ecco cosa è successo nelle ultime ore. Amicizia al capolinea?Ennesimo colpo di scena generato dalla moglie di Alex Belli, Delia Duran. La donna infatti, dopo aver dichiarato di provare attrazione anche per le donne, fa una piccola dichiarazione a Soleil.