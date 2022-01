Soleil Sorge sempre immune al GF Vip: Sonia Bruganelli svela per quale motivo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno deciso di rendere immune Soleil Sorge durante le battute finali del Grande Fratello Vip andato in onda lunedì sera. L’opinionista, quindi, interpellata da una internauta ha svelato per quale motivo fa sempre lo stesso nome. Sonia Bruganelli svela perché rende sempre immune Soleil Tra i commenti della pagina ufficiale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 26 gennaio 2022)e Adriana Volpe hanno deciso di renderedurante le battute finali del Grande Fratello Vip andato in onda lunedì sera. L’opinionista, quindi, interpellata da una internauta hato perfalo stesso nome.perché rendeTra i commenti della pagina ufficiale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

news23033636 : Tommaso Zorzi critica Soleil Sorge.. Per carità Tommaso l’anno scorso hai meritato la vittoria… ma qua nessuno le d… - infoitcultura : Soleil Sorge svela cosa ha scritto nella lettera per Alex Belli - blogtivvu : Soleil Sorge sempre immune al GF Vip: Sonia Bruganelli svela per quale motivo - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, la confessione di Delia Duran a Soleil Sorge: “Io e Alex abbiamo sco**to con un’amica, ecco qu… - ClaudiaMarchio9 : RT @TheBitchesAcc: E dopo stasera più fiera di seguire soleil Anastasia sorge. Tanto fiera.? #gfvip #teamsoleil #mellos #solphie https://t.… -