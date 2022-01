Siviglia, ecco Martial: «Futuro? Vedremo. Questa cosa mi ha portato qui» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Anthony Martial è un nuovo giocatore del Siviglia. L’attaccante, in prestito dallo United, si è presentato in conferenza stampa Intervenuto in conferenza stampa, Anthony Martial si è presentato da nuovo giocatore del Siviglia. Siviglia – «Sono stati decisivi Monchi e Lopetegui, hanno dimostrato di volermi a tutti i costi. Avevo bisogno di giocare di più ed è per questo che sono venuto qui. Negli ultimi mesi mi sono allenato bene, spero di iniziare a lavorare presto con i miei nuovi compagni di squadra. Voglio aiutarli a vincere a raggiungere tutti gli obiettivi». QUANDO E’ NATA LA TRATTATIVA – «Abbiamo parlato a lungo, abbiamo fatto tutto il possibile per realizzare questo trasferimento. Sono felice di essere qui. Futuro? Ancora non lo so, intanto so che sarò qui per i ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Anthonyè un nuovo giocatore del. L’attaccante, in prestito dallo United, si è presentato in conferenza stampa Intervenuto in conferenza stampa, Anthonysi è presentato da nuovo giocatore del– «Sono stati decisivi Monchi e Lopetegui, hanno dimostrato di volermi a tutti i costi. Avevo bisogno di giocare di più ed è per questo che sono venuto qui. Negli ultimi mesi mi sono allenato bene, spero di iniziare a lavorare presto con i miei nuovi compagni di squadra. Voglio aiutarli a vincere a raggiungere tutti gli obiettivi». QUANDO E’ NATA LA TRATTATIVA – «Abbiamo parlato a lungo, abbiamo fatto tutto il possibile per realizzare questo trasferimento. Sono felice di essere qui.? Ancora non lo so, intanto so che sarò qui per i ...

