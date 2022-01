Sinner sbatte contro Tsitsipas e saluta gli Australian Open

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Finisce ai quarti la corsa di Jannikagli, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Sulla Rod Laver Arena il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del ranking e 11 del seeding, manca l'appuntamento con la sua prima semifinale in un Major sconfitto per 6-3 6-4 6-2 da Stefanos. Il 23enne ateniese, quarta testa di serie e alla terza semifinale a Melbourne dopo quelle del 2019 e 2021, supera dunque per la terza volta su quattro, che è riuscito a batterlo solo al secondo turno degli Internazionali di Roma 2020. Quello di oggi era anche il primo confronto su una superficie diversa dalla terra battuta.attende in semifinale il vincente della sfida fra Daniil Medvedev e Felix ...