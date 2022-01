Silvio Berlusconi è ancora ricoverato. Ecco come sta il leader di Forza Italia

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) . Accanto a lui la compagna, familiari e amici strettial San Raffaele di Milano. Il ricovero si è reso necessario domenica scorsa, all’indomani della sua rinuncia al Quirinale. Molta riservatezza c’è intorno alle reali condizioni di salute deldi, ma il Corriere della Sera informa della presenza di una infezione alle vie urinarie e che in generale “Sta abbastanza bene”. Leggi anche: VARIANTE OMICRON, AL VIA LA SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI VACCINI Inoltre, pare che l’umore dinon sia proprio al massimo. Accanto a lui, solo i familiari e gli amici più stretti. La figlia Marina si è recata in visita dal padre, nella giornata di ieri, di mattina e di pomeriggio, e nei giorni precedenti ...

