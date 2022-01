Silvia Salemi | chi è il marito Gian Marco | età | lavoro | vita privata | matrimonio e figlie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, ma conosciamo meglio il, chi è ilInnocenti: età,Si chiamaInnocenti ildi, nota cantautrice e ora conduttrice radiofonica di successo. I due si sono conosciuti a una manifestazione e da quel momento non si sono più lasciati, affiatati e innamorati come non mai.e il...